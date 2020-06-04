Орловская область установила рекорд по заражениям COVID-19 в сутки

За прошлый день заболели 85 человек, общее число достигло 2528

В Орловской области установлен суточный рекорд прироста больных коронавирусом — 85. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Общее число случаев достигло 2528, из них 1363 выздоровели и 28 умерли. За сутки от коронавируса вылечились 89 орловцев, один человек погиб.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 441 108, суточный прирост составил 8831. С начала пандемии выздоровели 204 623 человека, 5384 скончались.

ИА «Орелград»