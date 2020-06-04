Орловская прокуратура проверит информацию о вспышке COVID-19 в психбольнице

4.6.2020 | 16:01 Новости, Общество

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Ранее СМИ рассказали, что там заражены пациенты и сотрудники.

Прокуратура Орловской области начала проверку по информации СМИ о вспышке COVID-19 в Орловской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Сообщается, что речь идет о заболевании среди сотрудников и пациентов.

Надзорное ведомство намерено, для начала, проверить соблюдение в больнице санитарных норм.

— При выявлении нарушений будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц и приняты меры реагирования, — рассказали в облпрокуратуре.

Как уже писал «Орелград», в настоящее время СКР по Орловской области расследует уголовные дела о вспышках заболевания коронавирусом в орловском Доме малютки и Крупышенском доме ветеранов. Силовики обещали в ближайшее время дать оценку действиям должностных лиц из департаментов здравоохранения и социальной защиты области, ответственных за ситуацию в подведомственных учреждениях.

ИА «Орелград»

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