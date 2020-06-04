Орловский гаишник был готов за взятку «отмазать» виновника ДТП

4.6.2020 | 16:35 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Теперь в отношении полицейского возбудили уголовное дело.

Сотрудник ОГИБДД по Свердловскому району подозревается в получении взятки. По версии следствия, он за 30 тысяч рублей был готов помочь уйти от ответственности виновнику ДТП с пешеходом. СКР по Орловской области возбудил уголовное дело.

— По данным следствия, подозреваемый 3 июня 2020 года получил от местного жителя взятку в сумме 30 тысяч рублей за освобождение от ответственности, предусмотренной действующим законодательством, за совершенное гражданином дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода, — рассказали в СК.

Дело возбудили по статье о получении взятки. Сообщается, что подозреваемый задержан. Ведется следствие.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования