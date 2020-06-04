Орловский гаишник был готов за взятку «отмазать» виновника ДТП

Теперь в отношении полицейского возбудили уголовное дело.

Сотрудник ОГИБДД по Свердловскому району подозревается в получении взятки. По версии следствия, он за 30 тысяч рублей был готов помочь уйти от ответственности виновнику ДТП с пешеходом. СКР по Орловской области возбудил уголовное дело.

— По данным следствия, подозреваемый 3 июня 2020 года получил от местного жителя взятку в сумме 30 тысяч рублей за освобождение от ответственности, предусмотренной действующим законодательством, за совершенное гражданином дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода, — рассказали в СК.

Дело возбудили по статье о получении взятки. Сообщается, что подозреваемый задержан. Ведется следствие.

ИА «Орелград»