СК проверит, почему в Орловской области вырос долг по зарплате

Ведомство провело совещание с трудовой инспекцией

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту роста задолженности по зарплате в Орловской области до 8 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В СК рассказали, что инициировали проверку после публикаций в СМИ. Ранее «Орелград» рассказывал, что вся задолженность сложилась на предприятиях сферы обрабатывающих производств.

По инициативе главы СУ СК по Орловской области Анатолия Щурова «проведено межведомственное совещание с руководством Государственной инспекции труда в Орловской области, на котором рассмотрены вопросы невыплаты заработной платы», говорится в сообщении ведомства. По итогам встречи следователи и инспекторы договорились сотрудничать ради погашения задолженности перед орловцами.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации. Следователями запрошены финансовые и иные документы, производятся опросы работников и должностных лиц», — указали в СК.

ИА «Орелград»