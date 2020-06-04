Стало известно о 200 пострадавших детях в Орловской области

Более двухсот детей пожаловались на укусы клещей.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало данные мониторинга за заболеваниями, передающимся при укусе клещами. Ведется он, в основном, по фактам обращения орловцев в медучреждения региона за помощью. Сообщается, что на текущий момент такие обращения зафиксированы в 18 муниципальных образованиях.

В целом с начала года с жалобами на укусы клещей обратились 385 человек. В Роспотребнадзоре отмечают, что большинство пострадавших – 201 — это дети. Впрочем, есть и хорошая новость: по сравнению с прошлым годом количество обращений за помощью при укусах членистоногих сократилось на 25,2 процента.

Наиболее вероятными причинами снижения показателя является достаточно холодная погода, установившаяся в регионе, и ограничения, введенные из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Напомним, орловцы долгое время находятся на самоизоляции.

Клещи способны передавать человеку несколько вирусных заболеваний, в том числе энцефалит, боррелиоз и Крымскую геморрагическую лихорадку. К счастью, по официальным данным, передающихся клещами болезней на территориях Орловской области не зарегистрировано.

Между тем, угроза существует. Так, в лабораторных условиях были исследованы 385 клещей, которых медики сняли с людей. Почти 19 процентов этих членистоногих оказались инфицированы возбудителями боррелиоза.

ИА «Орелград»