В Орле лечить каштаны позвали горожан

Активисты решили сами заняться спасение городских деревьев от минирующей моли.

Активисты движения «Граждане Орла» приглашают всех неравнодушных защитить каштаны в городе. Очередной этап экологической акции пройдет сегодня, 4 июня.

— С 17:00 мы продолжим защищать каштаны в нашем городе. Призываю и приглашаю присоединиться к нам всем, кому дорог #ЗеленыйГородОрел, — написано в сообществах группы в соцсетях.

Точка сбора для желающих помочь в обработке каштанов – тротуар возле дома №241 по улице Комсомольской, рядом со станцией юннатов. Для работы понадобится шуруповерт.

Уточнить информацию можно по телефону +7 (920) 288 7777 или в чате группы.

Вчера активисты уже обработали несколько десятков деревьев на Комсомольской. По словам координатора общественного движения Вадима Неврова, чтобы за неделю спасти все орловские каштаны, требуется не менее 40 человек.

ИА «Орелград»