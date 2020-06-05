Белгородец «развел» орловца через «Авито» и ДТП

Суд в Орле рассмотрел дело о необычном мошенничестве.

Уголовное дело по обвинению жителя Белгородской области в мошенничестве поступило в Орловский районный суд. На скамье подсудимых оказался молодой человек, имеющий четыре класса образования и воспитывающий четверых малолетних детей.

Для аферы он использовал простую, но действенную схему. В октябре прошлого года подсудимый при помощи мобильника разместил на сайте «Авито» объявление о продаже синтезатора стоимостью 65 тысяч рублей. Вскоре ему позвонил потенциальный покупатель из Орла. Так и началась игра.

Продавец сумел убедить покупателя перевести ему на банковский счет предоплату в сумме 5000 рублей, что тот и сделал. Вскоре уже сам продавец позвонил покупателю и рассказал душераздирающую историю о том, что он попал в дорожно-транспортное происшествие. Дескать, ему необходимо 13 тысяч рублей для возмещения причиненного им ущерба.

И вновь он был красноречив и убедителен. Покупатель перевел ему запрошенную сумму, включив ее в состав предоплаты. На этом «развод» не закончился. Продавец вновь позвонил покупателю и сообщил, что по пути из Белгорода к нему в Орел с синтезатором в руках он нарушил правила дорожного движения. Теперь ему срочно надо заплатить некий «штраф», сумма которого почему-то оказалась достаточно большой – 17 тысяч рублей.

Аферист заверил покупателя, что если тот перечислит ему 17 тысяч, то он не возьмет с него дополнительной платы за доставку синтезатора. А синтезатор не сможет привезти, если не оплатит штраф. Покупатель перечислил 17 тысяч рублей, после чего продавец исчез. Тем самым, общая сумма выманенных у потерпевшего денег составила 35 тысяч рублей.

Действия обвиняемого органом предварительного следствия, а расследовалось дело в Белгороде, были квалифицированы по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Однако в суде следователь подал ходатайство о прекращении уголовного дела. Оно было удовлетворено. В результате мошенник отделался судебным штрафом в размере 40 тысяч рублей.

ИА «Орелград»