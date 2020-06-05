Орловцы заплатили за еду 20 млрд рублей

Затраты на продукты питания сократились по сравнению с прошлым годом.



В Орловской области в январе-апреле 2020 года оборот розничной торговли сложился в сумме 43,9 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах составляет 98,5 процента к соответствующему периоду 2019 года. Такие данные приводит Орелстат.

По подсчетам статистиков, за первые четыре месяца этого года в Орловской области продуктов питания, включая напитки, и табачные изделия, было продано на сумму 20,4 миллиарда рублей. По сравнению с 2019 годом показатель снизился на 0,8 процента. Получается, что в условиях пандемии коронавируса орловцы тратят на продукты меньше денег, чем в привычной жизни.

Кстати, доля продуктов питания в общем обороте розничной торговли в регионе за отчетный период составила 46,6 процента. Оставшиеся 53,4 процента приходятся на товары непродовольственной группы. И это притом, что в апреле в регионе была приостановлена работа непродовольственных магазинов. Тем не менее, орловцы в этом году потратили на такие товары уже 23,5 миллиарда рублей.

«Оборот общественного питания, с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей, составил 1,3 миллиарда рублей, или 87 процентов (в сопоставимых ценах) к январю-апрелю 2019 года», — добавили в Орелстате.

ИА «Орелград»