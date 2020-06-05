Орловскую фирму обвинили в использовании аффилированных водителей

КСП огласила данные проверки государственного племенного завода.

Информация о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Племенной завод Сергиевский» появилась на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Орловской области. Согласно ей, объем проверенных средств, исчисляемый в денежном эквиваленте, составил 270 миллионов рублей. Были выявлены факты неэффективного и необоснованного расходования средств на 9,5 миллиона.

Аудиторы напоминают, что ранее они уже проверяли это предприятие. И тогда была обнаружена странная связь завода с аффилированной организацией. Странная потому, что сотрудничество не было согласовано Советом директоров. КСП указывает, что с момента предыдущей проверки ничего не изменилось. Завод в проверяемом периоде использовал привлеченный транспорт сторонней организации – компании «ДАНО».

В отчете утверждается, что директором этой фирмы является сын генерального директора АО «Племенной завод Сергиевский». Транспорт, судя по заключению, привлекался без оформления арендных отношений и заключения соответствующего договора, расходы на горючее по которому составили 3,2 миллиона рублей.

«При наличии в штате собственных водителей (15 ед), общество привлекало водителей сторонней организации «ДАНО», что повлекло дополнительные затраты на оплату оказанных услуг в 2019 году в размере 1,919 миллиона рублей и неэффективное расходование средств общества, — следует из отчета КСП. — При этом согласие на совершение фактических действий по привлечению работников аффилированной организации, а также последующее одобрение Совета директоров общества отсутствует».

По мнению аудиторов, на заводе не заполняются обязательные реквизиты путевого листа, в частности показания одометра (полные км пробега) при выезде транспортного средства и по возвращению из рейса. А это «не позволяет обеспечить достоверность отражения фактов хозяйственной жизни для подтверждения обоснованности произведенных расходов». По подсчетам КСП, неподтвержденные расходы составили 1,055 миллиона рублей.

Отметим, что итоги контрольного мероприятия были публично рассмотрены на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Орловской области 21 мая 2020 года. Информация о результатах проверки направлена губернатору Андрею Клычкову – для сведения, а также в прокуратуру Орловской области – для правовой оценки.

Происходящим на племзаводе уже заинтересовались силовики. По информации пресс-службы СКР по Орловской области, ведомство начало проверку. Деятельность директора «Племенной завод Сергиевский» проверят на предмет злоупотребления должностными полномочиями.

Ход проверки на контроль взял глава орловского СК Анатолий Щуров.

ИА «Орелград»