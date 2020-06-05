Парада не будет: орловцам рассказали, как отпразднуют 24 июня

Дата, на которую президент перенес парад Победы, в области отметят без размаха. И даже без ветеранов.

24 июня в Орле отметят скромно. Все традиционные праздничные мероприятия, в том числе парад техники и салют, перенесли на 5 августа. Об этом рассказал СМИ губернатор Андрей Клычков.

По его словам, Орловская область не подавала заявки на проведение парада. «Есть ограничения и большой риск заражения коронавирусом», — пояснил свое решение Клычков. Он рассказал, что на 24 июня запланировано возложение цветов в сквере Танкистов в Орле. В мероприятии примут участие сотрудники орловского военного гарнизона. Ветеранов на него не пригласят.

В 10.00 24 июня над Орлом пролетят боевые самолеты Курского авиаполка. Этот пролет намечали на 9 мая, но отменили из-за плохой погоды.

Также Клычков попросит Министерство обороны, чтобы орловскому военному гарнизону передали артустановки для использования их на праздниках.

-Основные праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, запланировано провести 5 августа, в День освобождения Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. В частности, планируется проведение парада военной техники, традиционного салюта и других праздничных мероприятий, — сообщает пресс-служба облправительства.

Президент России Владимир Путин принял решение провести парад Победы в Москве 24 июня — в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей на Красной площади. Глава государства дал поручение Министерству обороны РФ обеспечить самый строгий режим безопасности, свести к минимуму риски для всех его участников, а также определить регионы, в которых будут проходить парады.

ИА «Орелград»