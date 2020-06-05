Под Орлом пьяный подросток на иномарке улетел в кювет

5.6.2020 | 10:15 Новости, Происшествия

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Он и его пассажир получили травмы.

Сегодня, 5 июня, около 03.00 под Орлом пьяный подросток без прав устроил ДТП.Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, 17-летний водитель ехал на «Хендэ Солярис» не имея прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В районе 42 км автодороги Орел-Знаменское он вылетел с дороги в поле. Судя по фото с места происшествия, чудом не угодив в опору ЛЭП.

В результате аварии водитель и 21-летний пассажир получили травмы, рассказали в ведомстве.

ИА «Орелград»

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