Под Орлом расследуют отравление семьи с маленьким ребенком

Сегодня утром трое жителей Мценска оказались в больнице.

5 июня в Мценске отравилась угарным газом семья с маленьким ребенком. СКР по Орловской области возбудил уголовное дело о выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, газовая колонка в квартире была неисправна.

— По данным следствия, 5 июня в медицинское упреждение из своей квартиры, расположенной в 1-м Микрорайоне г. Мценска, с признаками отравления угарным газом в состоянии средней степени тяжести госпитализирована семья из трех человек, в том числе малолетний ребенок, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В СК рассказали, что по делу уже идут допросы, оперативники изымают документацию в управляющей компании, которая обслуживает этот дом.

Возможной причиной утечки могла стать неисправная газовая колонка в квартире пострадавших. Ее не обслуживали как положено, установили в областной прокуратуре.

— По фактам нарушений прокурором направлено представление в адрес генерального директора ООО «Газпроммежрегионгаз Орел», рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры, — рассказали в надзорном ведомстве.

ИА «Орелград»