Пойманному в Орле иностранцу дали большой срок

Обвинительный приговор в отношении узбекского наркодельца вынесли в Орле.

Суд Северного района города Орла рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении уроженца Узбекистана. Его признали виновным в незаконном приобретении, хранении и покушении на сбыт наркотического вещества. Задержан он был сотрудниками полиции с поличным – сразу после того, как заложил в тайник сверток с героином.

Затем полицейские наведались в его орловскую арендуемую квартиру и обнаружили там еще множество свертков, готовых к закладке. В общей сложности у гостя из Узбекистана было изъято чуть более 80 граммов героина.

По словам иностранца, он только после задержания понял, что совершил преступление. Мол, пока полицейские не объяснили ему причину задержания, он считал себя законопослушным гражданином. И действительно, из его показаний следует, что работодателем выступил некий Мурод, который давал указания и платил «зарплату».

Кстати, осужденный несколько раз менял показания и то признавал вину, то не признавал ее, то вообще отказывался говорить, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ. Когда же начинал говорить, то ссылался на то, что в Узбекистане судим не был и вообще у тамошних правоохранителей вопросов к нему не возникало.

Изучив обстоятельства дела, суд приговорил его к лишению свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»