Прокуратура помогает похороненной родственниками орловчанке с документами и жильем

Свидетельство о ее смерти через суд признают недействительным.

Прокуратура Заводского района Орла подала иск в суд о признании недействительным свидетельства о смерти Светланы Бакиной. Ведомство проверило обстоятельства «воскрешения» орловчанки и уже сделало первые выводы.

Напомним, как уже писал «Орелград», родные похоронили Светлану еще в октябре прошлого года. Девушка ушла из дома после ссоры со сводной сестрой, больше о ней ничего не было известно. А когда семье 22-летней орловчанки предложили прийти на опознание схожего по описанию трупа, в морг отправилась мачеха Светланы. Она и подтвердила, что покойная – именно Бакина. Спустя полгода девушка вышла на связь с родными. Все это время она бомжевала, получила сильную травму, почти перестала владеть руками и ногами.

Как выяснили прокуроры, кто-то уничтожил паспорт Светланы. Сообщается и о том, что ее не пускали домой, били. Кто именно и когда — до или после «смерти» Светланы – это делал, из пресс-релиза ведомства неясно.

— По фактам уничтожения паспорта [Бакиной], препятствия ей в пользовании жилым помещением, причинении телесных повреждений проводятся процессуальные проверки в органах внутренних дел, ход и результаты которых находятся на контроле в прокуратуре, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

За то, что на опознание трупа пустили, по сути, чужого человека, наказали начальника отдела полиции по Заводскому району.

Как выяснилось, сейчас Светлане Бакиной негде жить. Пока ее определили в соцучреждение.

ИА «Орелград»