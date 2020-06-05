Сотрудник орловского УФСИН снабжал заключенных алкоголем

5.6.2020 | 15:46 Новости, Общество

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За деньги тюремный надзиратель обеспечивал заключенных и мобильной связью.

Надзиратель ИК-5 в Нарышкино за деньги снабжал заключенных алкоголем, а также проносил им мобильные телефоны Пресекли «бизнес» коллеги сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН. СКР по Орловской области возбудил уголовное дело о получении взятки и превышении должностных полномочий.

Как рассказали в пресс-службе СК, подозреваемый с апреля по июнь 2020 года проносил на территорию колонии и передавал осужденному алкоголь, а также передал заключенным в общей сложности 12 мобильных телефонов. Следствие установило, что за свои услуги сотрудник группы надзора ИК-5 получил по меньшей мере 26 тысяч рублей.

Подозреваемый вину признал, в содеянном раскаялся, уточнили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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