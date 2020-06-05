В Орле молодых мам бесплатно обучат маникюру

Женщины пройдут обучение за бюджетный счет и получат новые профессии.

В Орловской области до конца года на обучение планируется направить 70 женщин, воспитывающих маленьких детей. Об этом сообщило региональное управление труда и занятости. Речь идет о реализации одного из направлений федерального проекта «Демография». Молодые мамы получают специальные направления от службы занятости и проходят бесплатные курсы, которые проводят образовательные учреждения.

Как пояснили в управлении, выбор широк, но у женщин имеются свои предпочтения. В частности, молодые мамы чаще всего записываются на курсы бухгалтеров, специалистов по маникюру, парикмахеров и кадровиков. Впрочем, отмечают в ведомстве, в период пандемии формат был несколько сужен, и обучение проводится только по тем специальностям, по которым его возможно проводить дистанционно.

В управлении сообщили, что в рамках нацпроекта «Демография» в 2020 году в Орловской области направления на профессиональное обучение получили уже 43 женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста. Закон относит их к категории тех, кто испытывает определенный дискомфорт при поиске работы.

«Работодатели предпочитают трудоустраивать работников, у которых будет минимум больничных (а с маленькими детьми это не всегда возможно)», — пояснили в управлении.

ИА «Орелград»