В Орле запретили продавать сим-карты в соцсетях

Суд и прокуратура пресекли незаконный оборот «симок».

Заводской районный суд города Орла удовлетворил сразу несколько схожих административных исков, поданных прокуратурой района в интересах неопределенного круга лиц. Прокурор просил признать запрещенной информацию, обнаруженную работниками надзорного ведомства в ходе мониторинга Сети на нескольких страницах в социальных сетях.

В частности, любому желающему предлагалось приобрести сим-карты различных операторов сотовой связи без паспорта и оформления каких-либо документов. На страницах была указана их стоимость, способы приобретения и даже «цели, для которых могут использоваться такие сим-карты при эксплуатации».

Вход на страницы был свободным и предварительной регистрации не требовал. По мнению прокуратуры, «осуществление деятельности по оказанию услуг связи посредством реализации сим-карт без удостоверения сведений об абоненте и уведомление оператора связи» противоречит требованиям действующего законодательства.

Кроме того, подобная торговля «создает условия, способствующие совершению преступлений, в том числе экстремисткой и террористической направленности, а также не отвечает задачам их профилактики и предупреждения».

Поскольку торговля сим-картами без документов нарушает запреты, установленные федеральным законодательством, уже в силу этого она представляет «реальную угрозу основам конституционного строя и нравственности». Суд требования удовлетворил и постановил закрыть доступ к выявленным страницам в соцсетях.

ИА «Орелград»