В Орловской области за сутки 121 человек заразился коронавирусом

Впервые в регионе дневной прирост превысил 100 человек.

За сутки в Орловской области 121 человек заразился коронавирусом, сообщил федеральный оперативный штаб. Общее число случаев достигло 2649.

От коронавируса скончались еще три жителя Орловской области, количество жертв достигло 31. Число выздоровевших выросло до 1409 (+46 за сутки).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 449 834, за сутки добавилось 8726 больных. С начала пандемии выздоровели 212 680 человек, умерли 5528.

ИА «Орелград»