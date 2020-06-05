Жителей Орловщины посчитали финансово грамотными

Выяснилось, что женщины оказались более подкованными в этом плане, чем мужчины.

Индекс финансовой грамотности жителей Орловской области превышает средний показатель по стране. Таковы результаты исследования, которое провел аналитический центр НАФИ.

— В минувшем году жители Орловской области стали более подкованными в финансовых вопросах, нежели были годом ранее. Индекс финансовой грамотности жителей региона в 2019 году составил 12,47 баллов, тогда как в 2018 году он был 12,36. В среднем же по стране по результатам 2019 года данный индекс имеет значение 12,37 баллов, — рассказали в орловском отделении Центробанка.

Со своими почти 12,5 балла Орловская область находится в «золотой середине» как среди регионов ЦФО, так и среди всех субъектов Российской Федерации. Из ближайших соседей орловцы оказались «грамотнее» жителей Брянска и Калуги, но отстали от Тулы, Липецка и Курска.

Как рассказали в НАФИ, наиболее финансово грамотными оказались респонденты в возрасте 30-45 лет, с высшим образованием, квалифицированные специалисты и руководители, состоящие в браке и воспитывающие 1-2 детей. Низкий уровень финансовой грамотности чаще характерен для неработающих — студентов и пенсионеров, а также многодетных семей, сельских жителей и жителей малых городов. Также выяснилось женщины в целом более финансово грамотны, чем мужчины.

В 2020 году уроки и лекции по финансовой грамотности, организованные орловским отделением ЦБ, посетили почти 1500 жителей региона. Еще около 9000 человек – школьники, работающие граждане, пенсионеры – стали участниками обучающих онлайн занятий.

ИА «Орелград»