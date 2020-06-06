«Этанолу» дали еще полгода на банкротство

Арбитраж продлил срок конкурсного производства в отношении спиртзавода.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего открытого акционерного общества «Этанол» о продлении срока конкурсного производства. Соответствующее определение появилось на сайте суда. Согласно ему, процедура продлена до 25 ноября. Управляющего суд обязал «осуществить мероприятия по завершению конкурсного производства и представить отчет о результатах проведения конкурсного производства».

Напомним, «Этанол» — это ливенское предприятие, некогда одно из ведущих в экономике региона. Оно специализировалось на производстве алкогольной продукции. В ноябре 2015 года Федеральная налоговая служба России в лице МРИ ФНС №3 по Орловской области обратилась в арбитражный суд с заявлением, в котором просила суд признать завод банкротом.

В апреле 2016 года в отношении «Этанола» была введена процедура наблюдения, а 31 августа 2016 года завод признали несостоятельным. Тогда же была введена процедура конкурсного производства. Кстати, в декабре того же года первый управляющий был отстранен судом от исполнения своих обязанностей.

Срок конкурсного производства в отношении предприятия неоднократно продлевался. Последний раз такое решение было принято в декабре 2019-го. Срок истекал 25 мая 2020 года. Однако управляющий представил суду отчет и ходатайство, в которых указал, что пока еще не завершены все необходимые мероприятия.

Например, в настоящее время решается вопрос о привлечении контролирующих завод людей к субсидиарной ответственности. Кроме того, на рассмотрении арбитражного суда находятся споры о взыскании денег в пользу завода сразу с нескольких его должников.

ИА «Орелград»