Орловское женьшеневое хозяйство оказалось в центре скандала

Местный житель незаконно использовал государственную «ферму».

Хотынецкий районный суд рассмотрел необычное гражданское дело, участниками которого стали рядовой гражданин и департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области. Последний подал иск с требованием о взыскании с ответчика неосновательного обогащения.

Как пояснили в суде Хотынецкого района, спор зашел о судьбе «объектов хозяйства по выращиванию женьшеня и лекарственных трав и земельного участка под ним». От себя добавим, что это хозяйство уже несколько лет включается в план приватизации государственного имущества, однако продать его не удается из-за отсутствия заявок на участие в торгах.

Только сейчас выяснилось, что хозяйство это было вовсе не заброшенным, и что желающие приобрести его имелись. Так, в своем иске областной департамент заявил, что ответчик незаконно используют указанное государственное хозяйство для извлечения личной выгоды.

Чиновники признались, что ранее они подписали с гражданином акт приема-передачи государственного имущества, которое использовалось в рамках договора аренды. Срок действия последнего, судя по приведенным данным, закончился осенью 2018 года.

Спустя год департамент направил гражданину досудебную претензию с требованием освободить участок и выплатить более 71 тысячи рублей за фактическое использование объектов недвижимости. «Ответчик претензию получил, имущество не освободил, задолженность не погасил», — так считает департамент.

Но мужчина требования не признал. Для суда у него нашлась собственная версия произошедшего. Он рассказал, что ранее действительно заключал с департаментом госимущества договор аренды хозяйства по выращиванию женьшеня и земельного участка. А впоследствии даже хотел выкупить его. Правда, женьшень выращивать он не собирался. Его целью было разведение пчел. Мужчина пояснил, что «земельный участок пахал, сеял медонос, а из-за того, что засеял участок поздно, улья вывез на поле».

В конце октября 2018 года, по его версии, ульи он перевез обратно, но после истечения срока договора аренды спорные объекты не использовал. В ответ на то, почему при проверке он был обнаружен на территории спорного хозяйства, дал такое объяснение: собирал грибы. При этом сослался, что территория хозяйства не является закрытой, и доступ на нее не ограничен.

Когда же у него спросили, чьи ульи на момент проверки находились на территории хозяйства, он пожал плечами и «пояснить не смог». Суд принял сторону облдепартамента и признал факт незаконного пользования хозяйством по выращиванию женьшеня и лекарственных трав. Иск был удовлетворен частично. Решение еще не вступило в законную силу. Это означает, что в случае подачи жалобы спор может быть продолжен на уровне облсуда.

ИА «Орелград»