В Орловской области выявили еще 111 больных коронавирусом

Общее число достигло 2760

Второй день подряд в Орловской области выявляют больше 100 больных коронавирусом. Если 5 июня федеральный оперштаб сообщил о 121 зараженном, то сегодня — о 111. Общее число случаев достигло 2760, говорится в статистике. Напомним, губернатор Андрей Клычков объяснял всплеск заболеваемости коронавирусом вспышкой в психбольнице.

За сутки умер еще один человек, число летальных случаев достигло 32. Выздоровели 1462 (+53 за день).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 458 689, за сутки прибавилось 8855 случаев (+2%). С начала пандемии выздоровели 221 388, умерли 5725.

ИА «Орелград»