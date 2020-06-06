В Орловской области выявили еще 111 больных коронавирусом

6.6.2020 | 10:25 Новости, Общество

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Общее число достигло 2760

Второй день подряд в Орловской области выявляют больше 100 больных коронавирусом. Если 5 июня федеральный оперштаб сообщил о 121 зараженном, то сегодня — о 111. Общее число случаев достигло 2760, говорится в статистике. Напомним, губернатор Андрей Клычков объяснял всплеск заболеваемости коронавирусом вспышкой в психбольнице.

За сутки умер еще один человек, число летальных случаев достигло 32. Выздоровели 1462 (+53 за день).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 458 689, за сутки прибавилось 8855 случаев (+2%). С начала пандемии выздоровели 221 388, умерли 5725.

ИА «Орелград»

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