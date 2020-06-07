Орловские чиновники отправятся в колонии

Служба занятости поможет заключенным найти работу после освобождения.

Как сообщает управление труда и занятости Орловской области, консультационные пункты должны были работать в орловских колониях по ранее утвержденному графику. Всего на 2020 год было запланировано 20 выездов в исправительные учреждения. Однако пандемия новой коронавирусной инфекции нарушила планы.

Доступ в учреждения системы УФСИН был ограничен. Кроме того, сама служба занятости временно приостановила личное общение с обращающимися к ней гражданами. Сообщается, что на май было намечено два выезда в колонии, но они не состоялись. Работу консультационных пунктов за решеткой возобновят после снятия ограничительных мероприятий.

«Однако это не означает, что информирование заключенных по жизненно важным для них вопросам прекратилось, — сообщили в управлении труда и занятости. — В колониях имеются информационные стенды службы занятости. Обмен с работниками УФСИН информацией, необходимой заключенным, готовящимся к освобождению, происходит через интернет».

Кроме того, в первом квартале 2020 года сотрудники центра занятости Урицкого района посетили исправительную колонию №5 общего режима в Нарышкино, где развернули работу консультационного пункта. Готовящиеся к освобождению заключенные получили информацию о госуслугах, которые они могут получить, выйдя на свободу и став на учет в центр занятости по месту своего жительства.

«Им разъяснили, какие для этого нужны документы, рассказали о состоянии рынка труда, востребованных профессиях, возможности использования для поиска работы интернет ресурсов: федерального портала «Работа в России», социальной сети деловых контактов «SkillsNet», — рассказали в управлении. — В частности, им была дана информация о возможности бесплатно пройти обучение востребованной на рынке труда профессии».

ИА «Орелград»