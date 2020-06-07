Под Орлом мужчина едва не стал жертвой фантазии женщины

Орловчанка придумала историю о нападении и стала фигуранткой уголовного дела.

Новосильский районный суд применил меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа к местной жительнице. Ранее органами предварительного расследования она была заподозрена в совершении заведомо ложного доноса. На нее было заведено уголовное дело по статье 306 УК РФ.

Как пояснили в районном суде, изначально женщина выставила себя в роли жертвы. Весной 2020 года она вызвала полицию к себе домой. Пришедшему к ней участковому женщина рассказала, что ее знакомый, находясь дома, схватил в руку нож и пригрозил ей убийством. Угрозу она восприняла реально, опасаясь за свою жизнь и здоровье.

Женщина подала письменное заявление, причем ее предупредили о возможной ответственности за ложный донос. Она настаивала на своем. После того, как ее заявление было зарегистрировано в книге учета сообщений о преступлениях в МО МВД России «Новосильское», началось дознание. Мужчине грозил суд. К счастью для него, истина восторжествовала.

Факты, описанные в заявлении, подтверждения не нашли. Женщина была вынуждена признаться, что оговорила мужчину из личной неприязни. Она принесла ему свои извинения. Учитывая обстоятельства, суд удовлетворил ходатайство следователя о прекращении уголовного дела в отношении нее. Но небольшой штраф в доход государства ей все-таки придется заплатить.

ИА «Орелград»