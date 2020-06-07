Судьбу построенных в Орле домов для переселенцев решит комиссия

В областной столице утвердили порядок приемки домов для переселенцев.

Речь идет о домах, построенных по программе переселения граждан из аварийного жилья и домах, в которых приобретаются квартиры для таких граждан. Напомним, финансирование почти в полном объеме идет за федеральный счет через Фонд ЖКХ. Но регулирует все работы адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы».

Мэрия Орла утвердила порядок работы комиссии по приемке жилья для переселенцев. В частности, особое внимание предписано уделять «элементам благоустройства придомовой территории», например, наличию пандусов.

Комиссия вправе проводить визуальный осмотр и сравнивать построенные коммуникации с тем, что было указано в проекте. Так, ей дано право проверять ширину дверных проемов квартир, расположенных на первых этажах и выделяемых гражданам из так называемых маломобильных групп.

Кроме того, при приемке должна проверяться степень выполнения работ по озеленению, устройству подъездных дорог, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделки фасада многоквартирного дома.

Комиссия имеет право отказать в приемке дома или отдельных квартир и требовать от застройщика «безвозмездного устранения недостатков качества в разумный срок», даже если они построены без отступлений от технического регламента, проектной документации и градостроительных регламентов.

ИА «Орелград»