В личные хозяйства орловцев нагрянут интервьюеры

В регионе стартовало выборочное обследование селян.

В Орловской области стартовало так называемое выборочное обследование сельскохозяйственной деятельности личных подсобных хозяйств и других индивидуальных хозяйств граждан. Об этом сообщает Орелстат. Мероприятие в течение месяца должно охватить 578 личных подсобных хозяйств, расположенных на 19 участках наблюдения в сельской местности.

По мнению статистиков, обследование — это единственный объективный источник информации о производстве в личных хозяйствах населения. Оно проводится силами интервьюеров, которые обязаны предъявить респондентам служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики и паспорт, а также проинформировать о целях и задачах обследования.

«Сведения, полученные в ходе опроса членов домохозяйств, являются конфиденциальными, не подлежат разглашению и используются только в целях формирования официальной статистической информации», — подчеркнули в Орелстате.

Также сообщается, что основной задачей обследования является получение официальной статистической информации о производстве продуктов растениеводства и животноводства, расходе кормов для скота и птицы, реализации продукции собственного производства и расходах на оплату услуг наемным работникам.

ИА «Орелград»