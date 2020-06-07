В Мценске осудили мужчину, которому было запрещено общаться с детьми

Амчанин попался на нарушении административного надзора и хранении наркотиков

Поставлена точка в уголовном деле, возбужденном еще в прошлом году в отношении жителя Мценска. Его обвинили в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, а также в уклонении от исполнения ограничений, наложенных в рамках административного надзора.

В суде Мценского района пояснили, что задержан мужчина был прошлой зимой. При личном досмотре полицейские обнаружили у него сверток с марихуаной. Позднее такой же наркотик был найден у него дома. Общая масса изъятой марихуаны составила 13,04 грамма.

Но это еще не все. Дело в том, что ранее данный гражданин был судим. В отношении него был установлен административный надзор. В частности, ему запретили покидать место жительства в период с 22 часов вечера до 6 часов утра, посещать питейные заведения, места проведения массовых мероприятий и участвовать в них.

Также запрет для него был наложен на посещение мест с массовым пребыванием детей дошкольного и школьного возраста и на пребывание в школах, детсадах и учреждениях среднего профессионального образования. Несмотря на это, он неоднократно попадался на нарушении условий надзора, в частности, отсутствовал дома по ночам и распивал спиртное во дворе.

С учетом всего этого районный суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный подал апелляционную жалобу, но постановлением Орловского областного суда приговор был оставлен без изменения.

ИА «Орелград»