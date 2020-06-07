В Орловской области еще 110 человек заразились коронавирусом

Общее число инфицированных достигло 2870

За сутки коронавирус подтвердился у 110 жителей Орловской области, сообщил федеральный оперативный штаб. Третий день подряд в регионе заболевают более 100 человек в день.

Общее число случаев COVID-19 в регионе достигло 2870. Вместе с тем за сутки выздоровело всего 2 человека, общее число достигло 1464. Количество летальных исходов не изменилось — 32.

«В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 467 673 случая (+2,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки подтвердилось 8984 случая. Выписано за весь период 226 731, умерло 5859», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»