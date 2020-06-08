345 орловских компаний вычеркнули из госреестра

Орловские налоговики значительно «очистили» списки юрлиц.

В Орловской области в 2020 году из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) было исключено 345 юридических лиц, имеющих признаки недействующих или подавших недостоверные сведения о себе. Об этом сообщило региональное управление ФНС России.

Такие решения принимали специалисты Межрайонной ИФНС России №9 по Орловской области. Согласно приведенной статистике, за 5 месяцев текущего года они в целом приняли 521 решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ организаций. В отношении всех них более 6 месяцев назад была внесена запись о недостоверности сведений содержащихся в реестре. По этому основанию на данный момент исключено из реестра 245 юридических лиц.

Но это еще не все. Сообщается, что также было принято 106 решений о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ недействующих организаций. На сегодняшний день 100 фирм, обладающих признаками недействующего юридического лица, исключено из реестра. По сути, это фирмы-фантомы. Нередко таковые создаются для совершения сомнительных сделок и легализации доходов.

«Налоговая инспекция напоминает, что установлено два признака недействующего юридического лица: непредставление налоговой отчетности и отсутствие операций хотя бы по одному банковскому счету организации в течение 12 месяцев, предшествующих принятию решения регистрирующим органом», — говорят в УФНС.

Кстати, эта информация очень важна для законопослушного бизнеса. Ведь потенциальный деловой партнер может оказаться фантомом. Для того, чтобы получить необходимую информацию, на сайте налоговой службы был создан сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

ИА «Орелград»