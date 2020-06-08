Число случаев коронавируса в Орловской области приблизилось к 3000

За сутки диагноз подтвердился еще у 97 человек

Количество случаев коронавируса в Орловской области достигло 2967, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился еще у 97 жителей региона.

Число летальных случаев не изменилось — 32. За день выздоровели всего 10 человек, общее число победивших COVID-19 орловцев достигло 1474.

В целом по России число случаев коронавируса достигло 476 658, за сутки выявлено 8985 новых больных (+1,9%). С начала пандемии выздоровели 230 668 человек, умерли 5971.

ИА «Орелград»