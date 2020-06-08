В Орловской области запретили купаться

8.6.2020 | 21:21 Новости, Общество

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В регионе закрыли едва открывшийся купальный сезон.

На официальном сайте Ливенского района появилась «информация о закрытии купального сезона». Напомним, что по всему региону таковой должен был быть официально открыт 1 июня. Сотрудники профильных учреждений подготовили к нему пляжи, а их приемку проводили сотрудники профильных ведомств, в частности ГУ МЧС.

«В связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией, связанной с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в целях предотвращения ее распространения, а также безопасности населения, принято решение не открывать купальный сезон и запретить купание на всех водоемах муниципального образования», — говорится на сайте Ливенского района.

О санкциях за нарушение этого запрета умалчивается. Вероятно, наказывать будут по аналогии с нарушителями масочного режима. Районные власти также добавили, что «открытие купального сезона будет зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации».

Впрочем, изначально на региональном уровне сообщалось, что решение об открытии пляжей будет принято в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации. Однако на сайтах других муниципальных образований региона таких объявлений пока нет.

Между тем, глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне заявила, что власти не намерены заставлять россиян носить маски на пляже. Однако соблюдать безопасное расстояние между отдыхающими необходимо.

«Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими для людей, не связанных между собой семейными отношениями, — да, должна быть социальная дистанция, это обязательно и на пляже тоже», — сказала руководитель ведомства в программе «Москва. Кремль. Путин».

ИА «Орелград»

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