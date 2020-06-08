Орловцам разрешат править Конституцию по месту нахождения

В регионе стартует компания по приему заявлений от избирателей.

В Орловской области утвержден график работы избирательных комиссий на ближайшие три недели. Он связан с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию страны. Напомним, оно назначено на 1 июля этого года. Как пояснили в облизбиркоме, проголосовать можно будет по месту нахождения. Но для этого избирателям потребуется подать соответствующее заявление.

Именно для этого и был утвержден график. Принимать заявления 30 территориальных избирательных комиссий будут до 14.00 часов 21 июня. С 16 июня до 14.00 часов 21 июня заявления также будут принимать участковые избирательные комиссии. График работы комиссий можно найти на сайте облизбиркома.

«По итогам заседания Избирательной комиссии Орловской области, состоявшегося с использованием метода поименного опроса, был определен механизм и сроки передачи бюллетеней для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации нижестоящим избирательным комиссиям региона», — сообщили в облизбиркоме.

ИА «Орелград»