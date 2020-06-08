Орловские соцработники принимают поздравления

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники социальной сферы.

8 июня в России – День социального работника. Спикер Орловского областного Совета Леонид Музалевский поздравил сотрудников этой сферы деятельности и рассказал о том, как она развивается.

— Социальные работники достойно справляются с вызовами времени. В период пандемии коронавирусной инфекции вместе с медиками, рискуя собственным здоровьем, вы стоите на передовой, продолжая работать со всеми категориями граждан, — отметил Музалевский.

По его словам, на Орловщине многое делается по улучшению материально-технической базы отрасли, созданию учреждений нового типа, совершенствованию предоставления социальных услуг и методов социального обслуживания, внедрению новых технологий. «Вопросы защиты и социальной поддержки орловцев, улучшения качества их жизни — ключевые и для депутатского корпуса», — подчеркнул спикер заксобрания.

Региональный парламент регулярно совершенствует областное законодательство в части предоставления льгот, материальной поддержки различным категориям граждан, добавил Музалевский.

Напомним, указом президента страны соцработники наряду с медиками получают материальные выплаты в связи с работой в период пандемии коронавируса.

ИА «Орелград»