Орловских выпускников «натаскают» перед ЕГЭ

8.6.2020 | 12:25 Новости, Образование

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Областные чиновники определились с расписанием экзаменов.

Департамент образования Орловской области утвердил расписание ЕГЭ. Ведомство даже выпустило наглядную агитацию. Найти ее можно на нескольких ресурсах, в том числе на сайте Орловского регионального центра оценки качества образования.

Как известно, сроки проведения ЕГЭ в этом году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции несколько раз сдвигались. Информации было так много, что в ней было немудрено запутаться. Согласно последним официальным данным, процесс возьмет старт с так называемых тренировочных мероприятий ЕГЭ.

В Орловской области уже на 18 июня назначена апробация по обществознанию и английскому языку (письменно), причем, как следует из представленной информации, пройдет без участников ЕГЭ. С участием выпускников 25 июня пройдет апробация по русскому языку, 28 июня – по английскому языку (устно). И снова без участников 29 июня пройдет апробация по географии.

Что касается самого ЕГЭ, то расписание опубликовано как для основного, так и для дополнительного периода. Основной период стартует 3 июля со сдачи экзаменов по географии, литературе, информатике и ИКТ. Завершится он 24 июля экзаменом по химии. Кроме того, 24 и 25 июля назначены резервными днями.

Дополнительный период пройдет с 3 по 8 августа. В нем смогут принять участие те, кто по уважительным причинам не смог прийти на ЕГЭ в основной период, те, кто завершил экзамен в основной период досрочно по уважительным причинам, те, кого допустят к сдаче в дополнительный период по решению государственной экзаменационной комиссии, а также те, чьи апелляции по итогам основного периода будут удовлетворены.

ИА «Орелград»

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