Отсутствие климат-контроля обернулось для орловского магазина судом

Арбитраж привлек организацию к административной ответственности.

Работающий в райцентре Верховье зоомагазин должен будет заплатить 50 тысяч рублей штрафа за нарушения, выявленные в ходе плановой проверки. Такое решение принял арбитражный суд Орловской области. Он рассмотрел материалы, представленные территориальным управлением Россельхознадзора.

Как пояснили в этом ведомстве, выездную проверку инспекторы успели провести в марте 2020 года. Среди выявленных нарушений эксперты отмечают реализацию недоброкачественных лекарственных препаратов с истекшим сроком годности.

Также сообщается, что специально выделенная и обозначенная карантинная зона в помещении магазина отсутствовала, равно как и прибор для регистрации параметров воздуха. Отсутствие термометра в холодильнике для хранения лекарственных препаратов для ветеринарного применения тоже сочли нарушением. Кроме того, в магазине «не осуществлялся учет показаний приборов для регистрации параметров воздуха».

Решением суда юридическое лицо не только наказано штрафом. Арбитраж постановил изъять из оборота и уничтожить найденные в ходе проверки недоброкачественные лекарственные ветпрепараты.

ИА «Орелград»