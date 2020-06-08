Под Орлом внедорожник сбил 6-летнего велосипедиста

8.6.2020 | 9:27 Новости, Происшествия

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Мальчика госпитализировали в детскую областную больницу

В Орловской области автомобиль Toyota Land Cruiser сбил 6-летнего мальчика, который катался на велосипеде. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 7 июня в 12:35 в селе Звягинки. Установлено, что 35-летний водитель внедорожника ехал по улице Молодежной со стороны трассы Орел-Брянск. На перекрестке с улицей Колхозной он сбил мальчика, который подъехал сбоку. Ребенок катался без сопровождения взрослого.

Мальчика с травмами госпитализировали в детскую областную больницу. По факту случившегося проводится проверка.

ИА «Орелград»

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