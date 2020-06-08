Под Орлом водитель сбил мотоциклиста и сбежал

8.6.2020 | 9:45 Новости, Происшествия

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Мужчину разыскали

В Орловской области автомобиль ВАЗ врезался в мотоцикл и уехал с места происшествия, сообщили в регуправлении ГИБДД.

Инцидент произошел 6 июня в 22:19 в деревне Долгое Верховского района. Водитель легковушки ехал по улице Славянской и напротив дома №8а нарушил правило расположения на проезжей части. Это привело к столкновению с мотоциклом.

После ДТП водитель ВАЗа предпочел скрыться с места происшествия. Впрочем, его разыскали в течение выходных, следует из сообщения ГИБДД. Владелец мотоцикла получил травмы, степень их тяжести не уточняется.

ИА «Орелград»

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