Под Орлом водитель сбил мотоциклиста и сбежал

Мужчину разыскали

В Орловской области автомобиль ВАЗ врезался в мотоцикл и уехал с места происшествия, сообщили в регуправлении ГИБДД.

Инцидент произошел 6 июня в 22:19 в деревне Долгое Верховского района. Водитель легковушки ехал по улице Славянской и напротив дома №8а нарушил правило расположения на проезжей части. Это привело к столкновению с мотоциклом.

После ДТП водитель ВАЗа предпочел скрыться с места происшествия. Впрочем, его разыскали в течение выходных, следует из сообщения ГИБДД. Владелец мотоцикла получил травмы, степень их тяжести не уточняется.

ИА «Орелград»