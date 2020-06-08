СК рассказал подробности дела сына орловского бизнес-омбудсмена

По версии следствия, директор «Сатурна» не только продавал справки об огневой подготовке, но и передавал взятки в структуру Росгвардии.

СКР по Орловской области расследует еще одно уголовное дело в отношении директора Центра подготовки «Сатурн» Дмитрия Лыкина. По версии следствия, он передавал взятки начальнику отдела Росгвардии, чтобы помочь своим «ученикам» получить лицензию на оружие.

Как уже писал «Орелград», ранее СК возбудил на Лыкина уголовное дело о коммерческом подкупе. Его обвинили в торговле документами, с помощью которых можно получить доступ к оружию. За определенную сумму он выдавал учащимся своего центра документы, подтверждающие прохождение нужных курсов. При этом ни учиться, ни сдавать экзамены от заплативших не требовалось.

— По версии следствия, обвиняемый в 2019 году через посредников получил от шестерых граждан, в том числе двух ранее судимых, денежные средства на общую сумму 71 тысяча рублей за незаконные действия: сфабриковал документы, что якобы указанные лица прошли курс обучения в АНО «Сатурн» по программе «безопасное обращение с огнестрельным оружием», «профессиональное обучение для работы в качестве частного охранника» и сдали соответствующие экзамены, — напомнили в пресс-службе СК.

В ходе следствия также выяснилось, что в 2019 году Лыкин якобы дважды приносил взятки начальнику отдела Росгвардии. В общей сложности – 15 тысяч рублей. За эти деньги подозреваемые помогали заплатившим незаконно получить лицензию на приобретение огнестрельного оружия.

— Уголовное дело по указанным преступлениям также находится в производстве следственных органов СК России по Орловской области, — рассказали в ведомстве.

Лыкин вину признал, в содеянном раскаялся. Сейчас он находится под домашним арестом.

По данным СМИ, Дмитрий Лыкин является сыном бизнес-омбудсмена Орловской области Евгения Лыкина.

ИА «Орелград»