В Орле арестовали нерадивых родителей

Административный арест был применен к алиментщикам.

Управление ФССП России по Орловской области обнародовало оперативные данные о работе с алиментщиками. Речь идет о родителях, которые по решениям судов обязаны выплачивать деньги на содержание своих несовершеннолетних детей, но не делают этого, причем зачастую уважительных причин у них нет.

Законом предусмотрен целый комплекс мер, которые разрешено к ним применять. Одна из них – административный арест. Как сообщили в управлении ФССП, в текущем году в регионе такая мера была применена к пяти нерадивым родителям. Судами им было назначено наказание в виде административного ареста сроком от 10 до 15 суток.

В целом за 4 месяца 2020 года судебными приставами Орловской области к административной ответственности было привлечено 236 должников по алиментам. Из них 229 человек были наказаны обязательными работами. Впрочем, статистика еще глобальнее. С учетом граждан, ранее привлеченных к ответственности, по которым еще не истек установленный законом срок, по состоянию на 1 мая 2020 года за неуплату алиментов к административной ответственности привлечен 1297 должник.

Как пояснила главный специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по Орловской области Наталия Булгакова, более половины должников, привлеченных к административной ответственности, частично или полностью погасили задолженность либо трудоустроились.

ИА «Орелград»