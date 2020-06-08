В Орле арестовали нерадивых родителей

8.6.2020 | 23:32 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Административный арест был применен к алиментщикам.

Управление ФССП России по Орловской области обнародовало оперативные данные о работе с алиментщиками. Речь идет о родителях, которые по решениям судов обязаны выплачивать деньги на содержание своих несовершеннолетних детей, но не делают этого, причем зачастую уважительных причин у них нет.

Законом предусмотрен целый комплекс мер, которые разрешено к ним применять. Одна из них – административный арест. Как сообщили в управлении ФССП, в текущем году в регионе такая мера была применена к пяти нерадивым родителям. Судами им было назначено наказание в виде административного ареста сроком от 10 до 15 суток.

В целом за 4 месяца 2020 года судебными приставами Орловской области к административной ответственности было привлечено 236 должников по алиментам. Из них 229 человек были наказаны обязательными работами. Впрочем, статистика еще глобальнее. С учетом граждан, ранее привлеченных к ответственности, по которым еще не истек установленный законом срок, по состоянию на 1 мая 2020 года за неуплату алиментов к административной ответственности привлечен 1297 должник.

Как пояснила главный специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по Орловской области Наталия Булгакова, более половины должников, привлеченных к административной ответственности, частично или полностью погасили задолженность либо трудоустроились.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования