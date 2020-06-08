В Орле на Брестской открылся «портал»

8.6.2020 | 9:00 Новости, Общество

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Так прохожие окрестили глубокую яму на проезжей части.

Фото/ВКонтакте

В Сети появилось фото «портала» на улице Брестской в Орле. Так автор поста в одном из городских пабликов назвал глубокую яму, которая разрастается прямо на проезжей части дороги возле пешеходного перехода.

Судя по форме и глубине провала, не исключено, что здесь может находиться канализационный люк.

«Ребят на Брестской открывается портал, будьте аккуратны!» — подписал автор фото (орфография и пунктуация сохранены, — прим.ред.)

Яма на фото ничем не огорожена.

ИА «Орелград»

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