В Орле на Брестской открылся «портал»

Так прохожие окрестили глубокую яму на проезжей части.

В Сети появилось фото «портала» на улице Брестской в Орле. Так автор поста в одном из городских пабликов назвал глубокую яму, которая разрастается прямо на проезжей части дороги возле пешеходного перехода.

Судя по форме и глубине провала, не исключено, что здесь может находиться канализационный люк.

«Ребят на Брестской открывается портал, будьте аккуратны!» — подписал автор фото (орфография и пунктуация сохранены, — прим.ред.)

Яма на фото ничем не огорожена.

ИА «Орелград»