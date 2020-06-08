За два трупа суд дал орловцу три года условно

8.6.2020 | 13:40 Новости, Общество

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Виновник смертельного ДТП под Орлом будет отбывать наказание на свободе.

Житель Ливен за смертельное ДТП с двумя погибшими получил условный срок. Об этом рассказало издание «Уездный город». Авария произошла 13 октября 2019 года на 134 километре трассы Орел-Тамбов.

Примерно в половине девятого утра автомобиль «Нива» под управлением 37-летнего водителя двигался по автодороге Ливны — Красная Заря, напоминает издание обстоятельства ДТП. На пересечении с федеральной трассой Орел-Тамбов водитель «Нивы» не уступил дорогу двигавшемуся по главной КамАЗу. От удара пассажиры легковушки — 48-летняя женщина и 29-летний мужчина — от полученных травм скончались на месте, водитель и еще одна женщина-пассажир получили телесные повреждения, их госпитализировали.

Виновником ДТП признали водителя «Нивы». Суд приговорил его к трем годам условного срока, лишив водительских прав на два года. Столько же продлится и испытательный срок, во время которого «подсудимый должен доказать свое исправление».

ИА «Орелград»

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