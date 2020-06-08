Заподозренного во взятке гаишника отправили домой

8.6.2020 | 11:33 Новости, Общество

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Подозреваемому в коррупции инспектору ГИБДД избрана мера пресечения.

Постановлением Свердловского районного суда избрана мера пресечения в отношении сотрудника ГИБДД, который стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Ближайшие два месяца он проведет под домашним арестом. Тем самым суд удовлетворил ходатайство и.о. руководителя Свердловского МСО СУ СК России по Орловской области.

Как уже рассказывал «Орелград», Следственный комитет завел дело по ч. 2 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение должностным лицом взятки в значительном размере). По версии следователя, полицейский получил через посредника незаконное денежное вознаграждение в сумме 30 тысяч рублей.

Сообщается, что за эти деньги гаишник обещал освободить некоего гражданина от ответственности за совершенное им дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

«Расследование уголовного дела продолжается, производятся все необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили по этому поводу в СУ СК.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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