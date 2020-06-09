Клычков дал 10 млн на допобразование

9.6.2020 | 7:07 Новости, Образование

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Деньги пойдут на дополнительные общеразвивающие программы.

Глава Орловской области Андрей Клычков издал постановление о распределении субсидий бюджетам муниципальных образований. Средства будут направлены на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

В целом из областного бюджета будет выделено 10,036 миллиона рублей. Деньги получат образовательные организации 23 районов и городов. Размеры субсидий в каждом конкретном случае невелики. Однако, судя по постановлению, выделенных денег должно хватить на создание 1638 дополнительных образовательных мест.

Только в Ливнах предусмотрено создание 240 новых мест. Деньги на это получат лицей имени С. Н. Булгакова и гимназия города Ливны. Кстати, размер субсидии для этого райцентра оказался самым большим – 1,785 миллиона рублей. Для сравнения, Орел получит 72 720 рублей – такая субсидия предназначена для Центра «Десантник».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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