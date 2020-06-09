Орловцев обвинили в краже света

Два десятка человек попались на самовольном подключении электричества.

В Орловской области на рассмотрении в правоохранительных органах находятся 23 заявления в отношении граждан, попавшихся на самовольном подключении к электросетям. Такую информацию озвучила пресс-служба компании «Орловский энергосбыт». Сообщается, что у всех этих граждан ранее накопилась задолженность за потребленный ресурс.

В связи с этим подача электроэнергии в их дома была прекращена. Энергетики подключили бы все вновь при условии погашения долга. Однако данные граждане выбрали иной путь и решили подключиться к электросетям самовольно. Теперь им грозит штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей. Ответственность за подобное правонарушение предусмотрена статьей 7.19 КоАП РФ (самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа).

«Оплата этого штрафа не снимает с потребителей обязанности погасить долги за электроэнергию в полном объеме, — говорят в «Орловском энергосбыте». — Более того, чтобы вернуть электроэнергию в дом, недобросовестным абонентам также придется погасить накопленные пени и оплатить работы по отключению-подключению энергоснабжения. Самовольно подключаясь к сетям, неплательщики только увеличивают свои долговые обязательства».

Также энергетики предупреждают, что самовольное подключение чревато травмами и опасно для жизни. Кроме того, угроза возникает и для соседей, так как кустарное подключение может стать причиной возгорания.

«Другой стороной проблемы энерговоровства является снижение качества поступающей к потребителям электроэнергии, — говорят в компании. — Из-за действий недобросовестных жильцов у их соседей могут наблюдаться перепады напряжения, мигающие лампочки, перебои в работе техники. Итогом незаконных манипуляций с электрооборудованием часто становится испорченная бытовая техника не только у нарушителей, но и в чужих домовладениях. И тогда соседи вправе обратиться в суд для взыскания убытков с виновника ситуации».

ИА «Орелград»