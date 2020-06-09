Орловские депутаты и общественники хотят участвовать в проверке Росприродназдора

Депутаты, активисты и журналисты написали открытое письмо главе федерального ведомства с просьбой об участии в рабочих совещаниях по орловскому полигону.

Орловские депутаты и общественники написали открытое обращение на имя Светланы Родионовой, главы федерального Росприроднадзора. Они просят подключить местных представителей к работе по проверке городского полигона ТБО.

Как уже писал «Орелград», ранее глава надзорного ведомства заявила, что хочет лично приехать в Орел и проверить ситуацию на полигоне. «За последний год получила много жалоб от жителей Орла. Под городом, на полигоне ТБО, который не эксплуатируется с 2019, буквально каждые два месяца происходят пожары. О проблеме пишут все местные СМИ, но положение дел это не меняет, — написала Радионова на своей странице в соцсети. И добавила, что после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, она намерена приехать в Орел, чтобы «лично разобраться в проблеме».

В открытом обращении на имя Родионовой подписавшиеся отмечают, что более двух лет в силу своих возможностей привлекают внимание чиновников и надзорных органов к проблеме необходимости срочной рекультивации бывшего мусорного полигона на улице Итальянской,33 в Орле.

— Мы ведем постоянный мониторинг возгораний, информационно взаимодействуем со СМИ, МЧС и городскими оперативными службами. Неоднократно обращались к региональным чиновникам, проводили массовые пикеты, освещали проблему в советах депутатов, — сказано в обращении. – Проблема пока не решена. Поэтому нам очень нужна ваша поддержка.

Авторы письма приветствуют намерение Родионовой приехать в Орел и разобраться в проблеме на месте. Желая работать совместно, подписавшиеся просят разрешить им участвовать в рабочих совещаниях.

Среди подписавших обращение — депутат Госдумы от Орловской области Ольга Пилипенко, член СФ РФ от региона Владимир Круглый, депутат облсовета Владимир Пукаев, председатель движения «Граждане Орла» Вадим Невров, главный редактор ИА «Орелград» Владислав Числов.

ИА «Орелград»