Орловские специалисты вернули рыбу из будущего в прошлое

9.6.2020 | 7:30 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

«Эксперимент» был связан с электронной программой «Меркурий»

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в этом году было выявлено более тысячи нарушений при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД). Всего было установлено 385 уполномоченных лиц различных организаций и сотрудников государственной ветеринарной службы, допустивших нарушения.

«В результате анализа данных ФГИС «Меркурий» выявлено более тысячи нарушений, — говорят в ТУ Россельхознадзора. — Из них 200 были совершены 68 ветеринарными специалистами государственной службы».

Сообщается, что значительная часть нарушений была связана с оформлением эВСД на продукцию с истекшим сроком годности. То есть просроченные товары пытались выдать за свежие. Однако выявлялись и те, кто пытался сделать это авансом.

В качестве примера в ТУ Россельхознадзора привели индивидуального предпринимателя, который 5, 6 и 7 мая оформил эВСД на соленую и копченую рыбу. При этом датой выработки этой продукции было указано 29 мая 2020 года. Впрочем, специалисты вовремя это заметили и не дали появиться в настоящем рыбе из будущего.

«Также управлением Россельхознадзора установлены факты использования сырья с истекшим сроком годности для производства продукции», — отметили в ведомстве.

В отношении нарушителей был принят целый ряд мер. Так, учетная запись четырех уполномоченных лиц была аннулирована, деятельность еще 80 уполномоченных лиц в системе «Меркурий» была заблокирована.

К административной ответственности привлечены 27 специалистов государственной ветеринарной службы, пять аттестованных специалистов и 53 уполномоченных лиц. Кроме того, было выдано десять предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования