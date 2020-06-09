Орловские специалисты вернули рыбу из будущего в прошлое

«Эксперимент» был связан с электронной программой «Меркурий»

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в этом году было выявлено более тысячи нарушений при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД). Всего было установлено 385 уполномоченных лиц различных организаций и сотрудников государственной ветеринарной службы, допустивших нарушения.

«В результате анализа данных ФГИС «Меркурий» выявлено более тысячи нарушений, — говорят в ТУ Россельхознадзора. — Из них 200 были совершены 68 ветеринарными специалистами государственной службы».

Сообщается, что значительная часть нарушений была связана с оформлением эВСД на продукцию с истекшим сроком годности. То есть просроченные товары пытались выдать за свежие. Однако выявлялись и те, кто пытался сделать это авансом.

В качестве примера в ТУ Россельхознадзора привели индивидуального предпринимателя, который 5, 6 и 7 мая оформил эВСД на соленую и копченую рыбу. При этом датой выработки этой продукции было указано 29 мая 2020 года. Впрочем, специалисты вовремя это заметили и не дали появиться в настоящем рыбе из будущего.

«Также управлением Россельхознадзора установлены факты использования сырья с истекшим сроком годности для производства продукции», — отметили в ведомстве.

В отношении нарушителей был принят целый ряд мер. Так, учетная запись четырех уполномоченных лиц была аннулирована, деятельность еще 80 уполномоченных лиц в системе «Меркурий» была заблокирована.

К административной ответственности привлечены 27 специалистов государственной ветеринарной службы, пять аттестованных специалистов и 53 уполномоченных лиц. Кроме того, было выдано десять предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.

ИА «Орелград»