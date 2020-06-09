Под Ливнами утонул человек

Его тело из воды вытащили спасатели

В Ливенском районе 9 июня утонул человек, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.

В сообщении говорится, что в 10.30 спасатели вытащили тело погибшего из водоема в селе Успенское. Проводится проверка.

В связи с наступлением жаркой погоды в МЧС напомнили правила поведения на водоемах. Ведомство призвало орловцев купаться только в разрешенных местах на благоустроенных пляжах и не ходить на обрывистые берега с сильным течением.

«Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 18-19 градусов, воздуха – не менее 22. Продолжительность купания не должна превышать 15-20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно с 3-5 минут. После длительного пребывания на солнце [нужно] не входить и не прыгать в воду», — сказали в МЧС.

Особенно спасатели заострили внимание на том, что нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянение. Кроме того, орловцам рекомендовали не заплывать далеко от берега и не подплывать к проходящим судам. Родители должны не оставлять детей без присмотра во время отдыха.

ИА «Орелград»