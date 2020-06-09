Утонувший под Орлом ребенок несколько часов гулял один

На взрослых теперь могут завести уголовное дело.

9-летний мальчик, утонувший в ручье в Знаменском районе, несколько часов гулял без присмотра взрослых. О результатах своей проверки по факту ЧП рассказали в прокуратуре Орловской области.

Как уже писал «Орелград», тело утонувшего мальчика без следов насильственной смерти нашли 6 июня в селе Коптево Знаменского района. По предварительным данным, мальчик переходил ручей по самодельной переправе. Упав в воду, он не смог самостоятельно выбраться и погиб.

— Предварительно установлено, что ребенок в течение нескольких часов оставался без присмотра со стороны законного представителя, — рассказали в надзорном ведомстве.

Мальчик умер лишь потому, что рядом не оказалось никого из взрослых, а он, «в силу физических и психических особенностей» сам выбраться из ручья не смог.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оставлении в опасности, пояснили в ведомстве.

Ранее СКР по Орловской области уже возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

ИА «Орелград»