В Орле девушка получила 7 лет за желание подработать

Юная особа попалась на наркоторговле.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Советского районного суда города Орла. Он был вынесен в отношении местной жительницы, которая решила устроиться на работу, но не оценила всех возможных последствий. Она была задержана в августе прошлого года сотрудниками полиции при попытке заложить сверток с наркотиками в тайник.

Девушка сразу стала давать признательные показания. Она рассказала, что примерно за неделю до задержания при помощи мессенджера связалась с человеком, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Ей предложили поработать закладчиком.

Девушка должна была забирать в указанном ей месте оптовые партии наркотика, а затем закладывать розничные порции в тайники. За это ей обещали зарплату, кстати, совсем небольшую. Впрочем, условия ее устроили. Долго поработать девушка не смогла, так как была задержана.

Вину она признала, но от наказания ее это не спасло. Суд приговорил ее к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»