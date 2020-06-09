В Орле мужчина ради лайков в TikTok прыгнул с моста

9.6.2020 | 14:08 Видео, Новости, Общество

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Но, кажется, никого не удивил.

В Сети появилось видео прыжка с Красного моста в Орле. Мужчина совершил прыжок ради лайков в TikTok. Но, судя по комментариям пользователей, он мало кого удивил. Разве что заинтриговал.

Дело в том, что на кадрах видно, как после погружения мужчины в воду на поверхности реки расходятся круги. И лишь на последних секундах видео становится понятно, что прыгун благополучно вынырнул.

«И что тут такого? Там почти каждый день прыгают, каждый год», — написали в комментариях к видео. «Он просто долго был на самоизоляции» — попытался кто-то объяснить причину поступка.

ИА «Орелград»

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